В Казани полное оснащение безопасности школ и детсадов оценили в 144 млн рублей

Порядка 144 млн рублей необходимы для полного оснащения муниципальных школ и детсадов элементами безопасности. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Управления информационных технологий и связи Казани Дмитрий Кремлев.

Спикер отметил, что 83 млн рублей сэкономили по итогам работ в 2022 году. Благодаря этому дополнительно будут смонтированы системы охранной сигнализации в 26 школах и 86 детских садах. Денег хватит и на оснащение системой речевого оповещения 30 школ и 10 детсадов.

«По итогу работ останется потребность в обеспечении системой речевого оповещения 98 объектов, охранной сигнализации – 116 объектов, дополнительными видеокамерами – 36 объектов. Для полного оснащения всех объектов образования потребуется дополнительно порядка 144 млн рублей», – сообщил Кремлев.

Ранее «КВ» сообщали, что с 2021 года на оснащение и модернизацию системы обеспечения безопасности соцучреждений Казани выделили 600 млн рублей. На эти средства системами контроля и управления доступом оборудованы все 100% школ и более 200 школьных зданий. Камерами видеонаблюдения оборудованы 100% школ. Сейчас в городских школах работают 5,3 тыс. видеокамер. Еще 5,8 тыс. установлены на территориях 357 детсадов. Всего сегодня на объектах социальной инфраструктуры работают свыше 14 тыс. камер видеонаблюдения.