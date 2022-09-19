 В Казани после ДТП, в котором сбили 14-летнюю школьницу, автоинспекция провела рейд у школы
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В Казани после ДТП, в котором сбили 14-летнюю школьницу, автоинспекция провела рейд у школы

Сотрудники ГИБДД проводили с детьми и взрослыми профилактические беседы.

Город
19 сентября 2022  18:00
Автор:
Эдуард Салихов

Автоинспекторы провели рейд вблизи школы № 99. Пешеходам и подросткам на самокатах и велосипедах во время рейда рассказали, как правильно переходить дорогу.

Например, велосипедистам, которые проезжали «зебру», объяснили, что они должны спешиваться перед тем, как выйти дорогу. Со взрослыми сотрудники ГИБДД тоже провели профилактические беседы прямо на улице. Их призвали не пренебрегать ПДД и ежедневно напоминать о них детям.

Каждому участнику мероприятия подарили световозвращающие подвески и памятки.

Напомним, накануне вечером на перекрестке улиц Восход — Гагарина 71-летний водитель превысил скорость и не успел среагировать на вышедшую на дорогу 14-летнюю девочку. Отмечается, что школьница переходила дорогу по «зебре» на «красный» сигнал светофора. 

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