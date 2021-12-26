В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В числе пяти человек отравилось двое детей: одному было 14 лет, второму ребенку – менее года.

Младенец с мамой были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Казань пять человек отравились угарным газом, в их числе дети 2021 и 2007 года рождения. Инцидент произошел на улице Поперечно-Кукушкинской.