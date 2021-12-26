 В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело
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В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело

Среди пострадавших - двое детей.

Город
26 декабря 2021  12:34
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В числе пяти человек отравилось двое детей: одному было 14 лет, второму ребенку – менее года.

Младенец с мамой были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Казань пять человек отравились угарным газом, в их числе дети 2021 и 2007 года рождения. Инцидент произошел на улице Поперечно-Кукушкинской.

 

 

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