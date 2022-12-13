В Казани после снегопадов в 90% дворов прочистили пешеходные дорожки. Об этом заявил замглавы исполкома города по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

«Ситуация во дворах — напряженная, но рабочие трудятся круглосуточно», — отметил Гафаров.

Он также напомнил, что горожане могут оставлять обращения на уборку дворов по телефону горячих линий. Так, за выходные казанцы оставили 914 заявок. С телефонами горячих линий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Ранее «КВ» сообщали, что к концу недели в Татарстане вновь ожидаются метели. Погодные условия условия вновь ухудшатся к субботе — прогнозируются существенные осадки, местами метели и сильный ветер, температуры воздуха повысятся до слабоотрицательных значений.