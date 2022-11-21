 В Казани последствия снегопада устранили в 91% дворов
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В Казани последствия снегопада устранили в 91% дворов

В остальных работу по уборке должны закончить в течение дня.

Город
21 ноября 2022  10:43
Автор:
Дамира Хайрулина

91 процент дворов многоквартирных домов Казани очищен от снега и приведен в нормативное состояние после мощного снегопада, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин.

«Первое испытание снегом мы прошли в эти выходные. Мы получили 133 обращения от горожан. На уборку дворов вышло 1 671 дворник и 115 единиц техники. На сегодня 91% дворов соответствуют предъявляемым нами и горожанами требованиям по их очистке. По остальным работу необходимо завершить сегодня», - сообщил он.

Гиниятуллин напомнил, что придомовая территория должна быть очищена от снега в течение 6-ти часов после его выпадения снега.

«Снег с тротуаров и входных групп должен убираться полностью», - отметил он.

Спикер также напомнил, что для обратной связи с жителями работает сервис «Открытая Казань». В телеграмме начал работать чат-бот «Моя Казань».

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