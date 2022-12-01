В Казани построят консульский центр Китая за 23,3 млн рублей

В Казани на улице Подлужной построят новый консульский центр Китайской Народной Республики. На его строительство из бюджета Татарстана потратят 23,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо построить одноэтажное здание площадью в 202 «квадрата». Кроме кабинетов для сотрудников там должны быть зал ожидания и комната для переговоров. Объект нужно сдать до конца ноября 2023 года.

Ранее «КВ» сообщали, что на проектирование многопрофильной детской больницы на улице Гаврилова в Казани выделено около 80 млн. Новый медцентр должен отвечать всем современным требованиям здравоохранения. Он должен расположиться на берегу Казанки на участке площадью 6 га. Планируется, что учреждение будет круглосуточным.