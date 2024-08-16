В Казани построят крупную базу для коммунальных служб за 580 млн рублей

На улице Воровского в Казани появится новая база для оказания коммунальных услуг. Стоимость первого этапа строительства оценивается более чем в 580 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить полный комплекс строительных работ на участке площадью почти 24 тысячи квадратных метров. Планируется возвести административно-бытовой корпус, ремонтный блок, складские помещения для хранения реагентов, автотранспорта и ТБО, станцию заправки реагентами, трансформаторную подстанцию и КПП.

Завершить первый этап строительства планируется к 31 июля 2025 года.