В Казани повысили тарифы на снегоплавильные услуги

В Казани МУП «Водоканал» обновил тарифы на услуги по утилизации снега, установив новую цену на уровне 414 рублей за тонну. Это на 37 рублей выше, чем в предыдущем году, когда стоимость составляла 377 рублей. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия.

Чтобы организовать утилизацию снега, гражданам необходимо подписать договор с водоканалом и в своем письме к директору указать количество требуемых талонов. Рассчитать стоимость утилизации можно по следующей формуле: один талон покрывает 5 тонн снега и стоит 2 070 рублей. Данные изменения касаются только частных клиентов.