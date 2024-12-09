В Казани повысили тарифы на снегоплавильные услуги

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Город
9 декабря 2024  15:20

В Казани МУП «Водоканал» обновил тарифы на услуги по утилизации снега, установив новую цену на уровне 414 рублей за тонну. Это на 37 рублей выше, чем в предыдущем году, когда стоимость составляла 377 рублей. Данная информация была размещена на официальном сайте предприятия.

Чтобы организовать утилизацию снега, гражданам необходимо подписать договор с водоканалом и в своем письме к директору указать количество требуемых талонов. Рассчитать стоимость утилизации можно по следующей формуле: один талон покрывает 5 тонн снега и стоит 2 070 рублей. Данные изменения касаются только частных клиентов.

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