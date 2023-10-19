В Казани появились памятник Пушкину и «Пушкинский сад»

Памятник открыт именно здесь не случайно - в 2023 году по инициативе школьного сообщества гимназии №93 было присвоено имя великого русского поэта. Открытие памятника приурочено к 190-летию пребывания Пушкина в нашем городе и Всероссийскому дню лицеиста, который по традиции ежегодно отмечается 19 октября, в день основания в 1811 году Императорского Царскосельского лицея.

Прототипом памятника стала композиция, ранее установленная в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы №74. Со временем тот бетонный памятник пришел в негодность, и по инициативе Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова скульптурная композиция была воссоздана в новом виде скульптором, членом Союза художников России Артуром Давыдовым. К тому же на территории казанской гимназии возле памятника появился уютный «Пушкинский сад».

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Татарстан Александр Терентьев, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, представители органов государственной власти, творческих союзов.

- Сегодня мы свидетели события неординарного. Переоценивать или недооценивать его невозможно. В Татарстане есть всего два памятника поэту в полный рост. Они были установлены в 1956 году. Один - у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, второй - в поселке Аракчино. Огромное спасибо за такой великолепный подарок! Надеюсь, что события, подобные этому, еще раз напомнят о важности чистоты речи, помыслов и поступков, позволят сделать этот мир лучше и добрее. Пусть жизнь и творчество великого поэта будут маяком для татарстанских ребят, а его слова помогут в радостный час и в минуты трудностей, - отметил Фарид Мухаметшин.

Во время церемонии возложения цветов к памятнику пошел дождь.

- Пушкин любил осень - и солнечную, и дождливую, и ясную, и пасмурную... - подчеркнула председатель Русского национально-культурного объединения РТ, директор гимназии №93 им. А.С.Пушкина Ирина Александровская. - Мы рады, что в этот день здесь собрались наши друзья. Я искренне благодарю всех, кто причастен к этому величайшему событию, кто в преддверии Всероссийского дня лицеиста и 225-летия со дня рождения великого поэта сделал такой замечательный подарок для живущих сегодня и для будущих поколений.