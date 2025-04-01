В Казани появится 1,5 тысячи новых парковочных мест

С 15 апреля Казань расширяет свое парковочное пространство, добавляя 42 новых участка с 1506 местами, включая 177 для инвалидов. Новые муниципальные парковки разместятся по улицам города, что поможет улучшить движение и доступность объектов. Работы по обустройству завершены, стоимость парковки составит 30-50 рублей в час.

В связи с ростом автомобилизации — с 153 тыс. машин в 2005 году до ожидаемых 485 тыс. к 2025 году — новые парковочные места помогут упорядочить движение и избежать заторов, особенно для экстренных служб. Ранее Комитет по транспорту увеличил бесплатное время парковки до 30 минут возле социальных объектов.

На сегодняшний день в Казани уже имеется 8721 машиноместо на муниципальных парковках, что существенно улучшило транспортную ситуацию в центре города, увеличив пропускную способность на 7-10% и скорость движения на 5-10 км/ч.