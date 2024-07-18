В Казани появится крупный конноспортивный комплекс с базой отдыха и спа-центром

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Город
18 июля 2024  13:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Приволжском районе Казани откроется современный конноспортивный комплекс, который займет более 46 гектаров.

Проект предполагает создание не только спортивной базы и широких полей для конных прогулок, но и полноценной базы отдыха с комфортабельными домами для аренды и глэмпингом. Будет построен общепит, современный спа-центр и баня, а также инфраструктура с двумя просторными парковками для удобства посетителей и сотрудников.

Проектируемый комплекс будет рассчитан на размещение 300 голов лошадей и одновременное принятие 2,7 тысяч посетителей. На территории уже имеется конюшня на 18 голов лошадей, которую планируется расширить в соответствии с амбициозными планами проекта.

Развитие территории будет проводиться в один этап, что позволит открыть комплекс для посетителей в кратчайшие сроки.

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В Казани появится крупный конноспортивный комплекс с базой отдыха и спа-центром