В Казани появится новая платная парковка на улице Терегулова

Казань готовится к появлению новой платной муниципальной парковки на улице Терегулова. Проект, предполагающий обустройство новой парковочной зоны, в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Парковочная зона будет расположена с обеих сторон улицы, в непосредственной близости к домам №14 и №18. Планируется обустроить 45 машиномест. Предполагаемая стоимость парковки составит 30 рублей в час.

Появление новой парковки позволит увеличить общее количество машиномест на платных муниципальных парковках города с 9643 до 9699, что, по мнению властей, должно облегчить парковочную ситуацию в данном районе.