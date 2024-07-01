В Казани появится новая платная парковка на улице Терегулова

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Город
1 июля 2024  10:33
Автор:
Эндже Гарафиева
Автор фото: Фарит Муратов

Казань готовится к появлению новой платной муниципальной парковки на улице Терегулова. Проект, предполагающий обустройство новой парковочной зоны, в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу.

Парковочная зона будет расположена с обеих сторон улицы, в непосредственной близости к домам №14 и №18. Планируется обустроить 45 машиномест. Предполагаемая стоимость парковки составит 30 рублей в час. 

Появление новой парковки позволит увеличить общее количество машиномест на платных муниципальных парковках города с 9643 до 9699, что, по мнению властей, должно облегчить парковочную ситуацию в данном районе.

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