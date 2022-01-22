В Казани появится школа креативных индустрий. Об этом «КВ» сообщила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В школе планируется изучение дизайна, звукорежиссуры, а основной особенностью обучения является то, что на первом году у ученика есть возможность попробовать различные направления и определится с тем, которое будет изучать более углубленно.

Также в рамках школы предусмотрено обучение навыкам предпринимательства, для того, чтобы созданный продукт можно было монетизировать.

Открытие школы запланировано уже в этом году. Она появится на базе художественного училища имени Фешина.

«Эта площадка выбрана, потому что у училища есть богатый наработанный опыт, а так же педагогический коллектив, который готов работать в школе креативных индустрий», — рассказала Адгамова.

Планируется, что обучение будет на бесплатной основе. В школе смогут обучаться дети в возрасте с 12 до 17 лет.