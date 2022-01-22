 В Казани появится школа креативных индустрий
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В Казани появится школа креативных индустрий

В ней будут обучаться дети с 12 до 17 лет.

Город
22 января 2022  10:39
Автор:
Ольга Полякова

В Казани появится школа креативных индустрий. Об этом «КВ» сообщила заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. 

В школе планируется изучение дизайна, звукорежиссуры, а основной особенностью обучения является то, что на первом году у ученика есть возможность попробовать различные направления и определится с тем, которое будет изучать более углубленно.

Также в рамках школы предусмотрено обучение навыкам предпринимательства, для того, чтобы созданный продукт можно было монетизировать.

Открытие школы запланировано уже в этом году. Она появится на базе художественного училища имени Фешина. 

«Эта площадка выбрана, потому что у училища есть богатый наработанный опыт, а так же педагогический коллектив, который готов работать в школе креативных индустрий», — рассказала Адгамова. 

Планируется, что обучение будет на бесплатной основе. В школе смогут обучаться дети в возрасте с 12 до 17 лет.

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В Казани появится школа креативных индустрий