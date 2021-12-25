 В Казани пожарные ликвидировали горение в нежилом частном доме
news_header_top_970_100

В Казани пожарные ликвидировали горение в нежилом частном доме

Силы гарнизона работали по рангу пожара 1БИС.

Город
25 декабря 2021  14:54
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани пожарные успешно ликвидировали горение частного двухэтажного дома и надворных построек по улице Кооперативная. Со слов соседей, никто в доме не проживал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Пожар был ликвидирован в 13:57. Силы гарнизона работали по рангу пожара 1БИС (подтверждено сообщение о пожаре). На месте действовали три ствола «Б» и три звена газодымозащитников пожарной охраны. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана при пожаре в пятиэтажке по улице Королева мужчина получил ожоги ног. От госпитализации пострадавший отказался.

Новости
Министерство экономики Татарстана подвело итоги по реализации нацпроектов в республике
Большой вызов: в Казани прошла Республиканская елка
Разрушенную новогоднюю иллюминацию на улице Баумана в Казани восстановили
В Казани на улице Баумана из-за метели и сильного ветра пострадала новогодняя декорация
Минниханов встретился с активистами детских и молодежных организаций во время Республиканской елки
В Казани пожарные ликвидировали горение в нежилом частном доме
В елабужской школе опровергли полуголые танцы учителя на корпоративе
В Казани образовались 8-балльные пробки