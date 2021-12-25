В Казани пожарные ликвидировали горение в нежилом частном доме

В Казани пожарные успешно ликвидировали горение частного двухэтажного дома и надворных построек по улице Кооперативная. Со слов соседей, никто в доме не проживал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Пожар был ликвидирован в 13:57. Силы гарнизона работали по рангу пожара 1БИС (подтверждено сообщение о пожаре). На месте действовали три ствола «Б» и три звена газодымозащитников пожарной охраны.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана при пожаре в пятиэтажке по улице Королева мужчина получил ожоги ног. От госпитализации пострадавший отказался.