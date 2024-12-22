В Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем

В Казани геройский поступок пожарного Руслана Щукина стал известен во время эвакуации жителей жилого комплекса "Лазурные небеса" после атаки дрона. Он прикрыл собой мать с четырехмесячным ребенком, когда над ними пролетал второй украинский беспилотник.

К счастью, этой истории сопутствовал счастливый финал — спасателю не пришлось рисковать своей жизнью. Тем не менее, супруги Искандаровы, после эвакуации, начали искать своего героя, имя которого они даже не знали. В Telegram-канале МЧС России было опубликовано видео, в котором они делились своими впечатлениями.

"Жена первой выбежала на лестничный проем, и я за ней", - рассказал Гаяз Искандаров. "Я побежала за спасателем, он нас повел к дороге, помог, взял ребенка", - добавила его жена. - "И рядом с нами пролетал дрон. Он накрыл нас собой и затем проводил до ДПС, где я ждала мужа."

Супруги были полны желания встретиться со своим спасителем и выразить ему свою благодарность.

К концу дня герой был обнаружен — им оказался командир пожарно-спасательной части Руслан Щукин.

"Наши подразделения занимались спасением людей, - отметил он. - Главная задача заключалась в том, чтобы как можно больше людей вывести в безопасную зону. Я увидел видео мужа девушки и благодарен ему за такие добрые слова. Но я не считаю себя героем. Думаю, что наша служба — это наше призвание."

Напомним, что утром 21 декабря Казань подверглась массовой атаке украинских беспилотников. Зафиксировано восемь атак в различных частях города, три жилых дома, в том числе высотные ЖК "Лазурные небеса" и "Манхеттен", также оказались под ударом. К счастью, обошлось без жертв, и все жильцы были эвакуированы. Мэрия организовала для них пункты временного размещения.