В Казани предложили в 8 раз увеличить штрафы за безбилетный проезд в транспорте

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Город
7 августа 2024  14:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Руководитель исполкома Казани Ильдар Шакиров предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. По его мнению, это позволит повысить правосознание пассажиров и сделать бескондукторную систему более эффективной. Таким образом, теперь придётся заплатить не 300 рублей, а 2,5 тысячи рублей.

«В настоящее время в Казани наблюдается острая нехватка кондукторов, что создает трудности для работы общественного транспорта», – пояснил Шакиров. – «Бескондукторная система позволит нам решить эту проблему». 

Он добавил, что повышение штрафов является действенным механизмом для пресечения правонарушений в сфере общественного транспорта. 

Кроме этого, в ближайшее время Казань может полностью отказаться от кондукторов в общественном транспорте. 

«Мы уже два года изучаем возможность перехода к бескондукторной системе оплаты проезда», – заявил Шакиров. – «Опыт работы «Метроэлектротранса» показал эффективность этой системы, поэтому мы планируем внедрить ее и в автобусных парках». 

По словам Шакирова, пилотный проект по внедрению бескондукторной оплаты в автобусах стартует уже в этом году. В качестве первого партнера выбрано МУП «ПАТП № 2». 

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