В Казани предпринимателя судят по обвинению в мошенничестве

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Город
1 августа 2024  12:13
Автор:
Владислав Косолапкин

На скамье подсудимых оказался 32-летний Тимур Назыров. По версии следствия, он похитил свыше 14 млн рублей, обманув генерального директора «Юнионстрой плюс».

Гособвинитель в ходе заседания суда сообщил, что обвиняемый в 2021 году предложил ООО «Юнионстрой плюс» услуги по поставке мебели и оборудования для проведения строительно-монтажных работ в одном из общежитий КФУ.

Следствие отмечает, что Тимур Назыров, воспользовавшись личными знакомствами, получил наличные средства для выполнения заказа. Однако на закупки он потратил только два миллиона рублей, а остальные 14 намеревался присвоить.

Суд продолжается, на следующем его заседании выслушают свидетелей.

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