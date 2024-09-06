В Казани представили эскизы дворянских гербов, созданных внуком Александра Пушкина

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Город
6 сентября 2024  14:37
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

 Фото автора

Сегодня в Национальной библиотеке РТ в рамках состоялось открытие выставки эскизов гербов русских дворянских родов. Их написал в 1938-40-е годы Николай Александрович Пушкин - внук великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

В экспозиции 15 оформленных гербов, среди них гербы рода Пушкины, Нарышкиных, Толстых. Рисунки гербов выполнены тушью, акварелью с использованием серебрения и золочения, сопровождаются рукописным текстом. В качестве источника Николай Александрович использовал русский гербовник 1800-го года.

Также в Национальной библиотеке открылась выставки книг Пушкина из фондов библиотеки. Среди экспонатов - уникальные прижизненные издания Пушкина, например, первое издание "Евгения Онегина" 1833 года, изданное "С позволения Правительства".

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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