В Казани представили эскизы дворянских гербов, созданных внуком Александра Пушкина

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Сегодня в Национальной библиотеке РТ в рамках состоялось открытие выставки эскизов гербов русских дворянских родов. Их написал в 1938-40-е годы Николай Александрович Пушкин - внук великого поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В экспозиции 15 оформленных гербов, среди них гербы рода Пушкины, Нарышкиных, Толстых. Рисунки гербов выполнены тушью, акварелью с использованием серебрения и золочения, сопровождаются рукописным текстом. В качестве источника Николай Александрович использовал русский гербовник 1800-го года.

Также в Национальной библиотеке открылась выставки книг Пушкина из фондов библиотеки. Среди экспонатов - уникальные прижизненные издания Пушкина, например, первое издание "Евгения Онегина" 1833 года, изданное "С позволения Правительства".