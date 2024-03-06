В Казани представили нового руководителя МВД – им стал Дамир Сатретдинов

Мероприятие прошло при участии Раиса РТ Рустама Минниханова. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев присутствовал на назначении в онлайн-режиме.

Фото: МВД Медиа

К исполнению руководительских обязанностей приступает 51-летний Дамир Сатретдинов. О главе ведомства ранее мы уже писали.

Колокольцев отметил, что новая страница в биографии генерал-майора полиции начинается в отвественный для России период времени. Уже на следующей неделе пройдут выборы Президента РФ, от действий правоохранителей зависит безопасность татарстанцев на участках голосования.

Кроме прочего, официальный представитель МВД России Ирина Волк сказала, что также Владимир Колокольцев сегодня представил и министра внутренних дел по Республике Хакасия. Обе кандидатуры утверждены указом Президента России.