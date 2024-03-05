В Казани представят уникальный аудиоспектакль «Путь к любви»

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Город
5 марта 2024  16:34
Автор:
Эндже Гарафиева

Это аудиоспектакль-экскурсия по Центру семьи «Казан», где будут истории самых крепких семей Татарстана. Его разработал казанский ТЮЗ и дирекция парков и скверов. Планируется, что увидят его татарстанцы в мае.

В Казани также будет реализован проект «Семь и Я». Администрация каждого из семи районов столицы расскажет о больших и дружных семьях.

Кстати, в середине мая в городе пройдет парад семей: семьи-долгожители, семьи-династии, многодетные и молодые семьи. Церемония впервые пройдет в Татарстане, в ней примут участие первые лица республики и страны. Пройдут 500 пар. Там же выступят известные артисты: Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили.

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