В Казани представят уникальный аудиоспектакль «Путь к любви»

Это аудиоспектакль-экскурсия по Центру семьи «Казан», где будут истории самых крепких семей Татарстана. Его разработал казанский ТЮЗ и дирекция парков и скверов. Планируется, что увидят его татарстанцы в мае.

В Казани также будет реализован проект «Семь и Я». Администрация каждого из семи районов столицы расскажет о больших и дружных семьях.

Кстати, в середине мая в городе пройдет парад семей: семьи-долгожители, семьи-династии, многодетные и молодые семьи. Церемония впервые пройдет в Татарстане, в ней примут участие первые лица республики и страны. Пройдут 500 пар. Там же выступят известные артисты: Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили.