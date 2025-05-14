В Казани пресечена схема хищения средств гособоронзаказа

Сотрудники ФСБ по Республике Татарстан выявили организованную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств, выделенных на выполнение оборонного заказа. По данным следствия, руководство одной из местных компаний искусственно завышало стоимость работ путем включения в сметы фиктивных расходов на комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

Расследование также установило факты систематической передачи денежных средств неустановленным лицам за покровительство при исполнении государственных контрактов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как отмечают в УФСБ по РТ, злоумышленники создали разветвленную схему противоправных действий, наносящую ущерб интересам государственной безопасности. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной группы.