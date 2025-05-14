В Казани пресечена схема хищения средств гособоронзаказа

news_top_970_100
Республика
14 мая 2025  10:11

Сотрудники ФСБ по Республике Татарстан выявили организованную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств, выделенных на выполнение оборонного заказа. По данным следствия, руководство одной из местных компаний искусственно завышало стоимость работ путем включения в сметы фиктивных расходов на комплектующие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

Расследование также установило факты систематической передачи денежных средств неустановленным лицам за покровительство при исполнении государственных контрактов. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как отмечают в УФСБ по РТ, злоумышленники создали разветвленную схему противоправных действий, наносящую ущерб интересам государственной безопасности. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной группы.

news_right_column_240_400
Новости
МЧС Татарстана предупреждает о сильном ветре до 24 м/с
279 шпал и 9,5 метров рельсов заменили на казанских трамвайных путях
Сергей Лавров обратился к молодым дипломатам KazanForum
Татарстанская спортсменка завоевала золото чемпионата мира по тхэквондо
«Большая музыка в малые города»: классика должна звучать везде
Художники в Альметьевске объединяются для создания уникальных арт-объектов
Прошлое и будущее связи: в Казани прошел фестиваль «Радио Победа»
«Сражается крепость»: в Казани переиздали мемуары легендарного Петра Гаврилова