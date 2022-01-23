 В Казани при лобовом столкновении двух легковушек пострадали трое детей
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В Казани при лобовом столкновении двух легковушек пострадали трое детей

Младшему ребенку семь лет, старшему - 12.

Город
23 января 2022  11:58
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в районе «Оргсинтеза» пострадали трое детей, сообщает Госавтоинспекция РТ.

Очевидцы уверяют, что внедорожник Renault выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Трое детей были госпитализированы в ДРКБ.

Самому младшему ребенку 7 лет, второму 11. У обоих диагностированы травмы головы. Третией пострадавший, 12-летний ребенок отделался ушибами.

Ранее сообщалось, что в Альметьевском районе вечером 22 ноября произошло трагичное ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка, также 8 человек пострадали.

 

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