 В Казани при пожаре на улице Стадионной пострадал мужчина
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В Казани при пожаре на улице Стадионной пострадал мужчина

Площадь горения составила два кв. м.

Истории
11 декабря 2021  23:23
Автор:
Роза Габитова

В Казани при пожаре на улице Стадионной пострадал мужчина. Спасатели передали его медицинским работникам.Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже поступило в 9 часов вечера. На место происшествия выехали пожарные. При тушении они обнаружили, что в помещении горят вещи.

Ближе к 10 часам вечера огонь ликвилировали.

Причина пожара неизвестна. Площадь горения составила два кв.м.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на улице Качалова произошел пожар из-за горения старых вещей.

 

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