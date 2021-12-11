В Казани при пожаре на улице Стадионной пострадал мужчина. Спасатели передали его медицинским работникам.Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже поступило в 9 часов вечера. На место происшествия выехали пожарные. При тушении они обнаружили, что в помещении горят вещи.

Ближе к 10 часам вечера огонь ликвилировали.

Причина пожара неизвестна. Площадь горения составила два кв.м.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани на улице Качалова произошел пожар из-за горения старых вещей.