В Казани при пожаре в пятиэтажке на улице Гудованцева погиб мужчина

В Казани произошел пожар в пятиэтажном жилом доме коридорного типа на улице Гудованцева. Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже здания.

Спасательные подразделения оперативно эвакуировали пятерых жильцов с верхних этажей с использованием специального оборудования. Еще 15 человек самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб.

В ходе осмотра помещений на пятом этаже пожарные обнаружили 43-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего немедленно передали медицинским работникам, однако спасти его жизнь не удалось — мужчина скончался в реанимобиле по пути в больницу.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств происшествия и причин возгорания.