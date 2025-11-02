В Казани при пожаре в пятиэтажке на улице Гудованцева погиб мужчина

news_top_970_100
Город
2 ноября 2025  17:15

В Казани произошел пожар в пятиэтажном жилом доме коридорного типа на улице Гудованцева. Возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже здания.

Спасательные подразделения оперативно эвакуировали пятерых жильцов с верхних этажей с использованием специального оборудования. Еще 15 человек самостоятельно покинули здание до прибытия экстренных служб.

В ходе осмотра помещений на пятом этаже пожарные обнаружили 43-летнего мужчину с признаками отравления продуктами горения. Пострадавшего немедленно передали медицинским работникам, однако спасти его жизнь не удалось — мужчина скончался в реанимобиле по пути в больницу.

Огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Специалисты приступили к установлению всех обстоятельств происшествия и причин возгорания.

news_right_column_240_400
Новости
Центровой УНИКСа признан самым ценным игроком октября
В Казани при пожаре в пятиэтажке на улице Гудованцева погиб мужчина
Скончался бывший главный редактор «Известий» Иван Лаптев
В Казани направлено в суд дело об убийстве ребенка 29-летней женщиной
Язык питомца: как понять четвероногого друга
Язык питомца: как понять четвероногого друга
В казанском аэропорту из-за ограничений задержаны 10 рейсов
В Нижнекамске завершилась профильная смена для юных инспекторов движения
В РТ более 100 жителей получили консультации в мобильном приложении «Инспектор»