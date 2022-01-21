В Казани за 62 млн рублей продают отель напротив «ЦУМа»

В центре Казани продают мини-гостиницу Hotel'13 по улице Московской, напротив торгового центра «ЦУМ». Гостиницу оценили в 62 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте купли-продажи Avito.

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В объявлении подчеркивается, что отель имеет высокую доходность, а в праздники и выходные дни загрузка гостями всегда 100%. В комнатах гостиницы дизайнерский ремонт, а на территории объекта есть охраняемая парковка на 40 автомобилей.

Ранее сообщалось, что челнинскую фабрику хоккейных клюшек «ЗаряД», совладельцем которого является капитан казанского ХК «Ак Барс» Данис Зарипов, выставили на продажу.