 В Казани за 62 млн рублей продают отель напротив «ЦУМа»
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В Казани за 62 млн рублей продают отель напротив «ЦУМа»

По словам владельцев, мини-отель имеет высокую рентабельность.

Город
21 января 2022  09:09
Автор:
Ольга Ильина

В центре Казани продают мини-гостиницу Hotel'13 по улице Московской, напротив торгового центра «ЦУМ». Гостиницу оценили в 62 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте купли-продажи Avito.

Фото: © скриншот.

В объявлении подчеркивается, что отель имеет высокую доходность, а в праздники и выходные дни загрузка гостями всегда 100%. В комнатах гостиницы дизайнерский ремонт, а на территории объекта есть охраняемая парковка на 40 автомобилей.

Ранее сообщалось, что челнинскую фабрику хоккейных клюшек «ЗаряД», совладельцем которого является капитан казанского ХК «Ак Барс» Данис Зарипов, выставили на продажу.

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