 В Казани продают торговый центр «Бахетле» за 1,3 млрд рублей
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В Казани продают торговый центр «Бахетле» за 1,3 млрд рублей

Здание расположено на пересечении проспекта Ямашева и улицы Фатыха Амирхана.

Город
21 января 2022  12:29
Автор:
Ольга Полякова

В Казани продают торговый центр «Бахетле» со всеми магазинами за 1 млрд 345 млн 440 тыс. рублей. Сообщение о продаже размещено на сайте открытых объявлений.

Пятиэтажный торговый центр построен в 2004 году и расположен на пересечении проспекта Ямашева и улицы Амирхана. Общая площадь здания более 16 тыс. кв.м., на территории имеется вместительный наземный паркинг и удобный заезд.

Среди арендаторов здания «Пан Чемодан», «Любимый книжный», «Пеплос», «Корд Оптика» и другие. Автор объявления уверяет, что заполняемость 94%, а окупаемость здания до 10,5 лет. 

Ранее «КВ» писали, что в Казани продают мини-отель напротив «ЦУМа» за 62 млн рублей. По словам владельцев этот бизнес имеет высокую рентабельность.

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