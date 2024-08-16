В Казани продолжается бесплатная стерилизация домашних собак

Более 330 домашних собак уже прооперированы в рамках проекта «Казань – город без брошенных животных». Акция, стартовавшая в начале мая, позволяет бесплатно стерилизовать или кастрировать питомцев в государственных ветеринарных клиниках города.

Бесплатно стерилизовать можно здоровых собак в возрасте от 6 месяцев до 6 лет. Для этого необходимо записаться в одну из восьми государственных ветклиник Казани по телефону +7(843)295-08-49.

Рекомендации по подготовке к операции, уходу за животным и список необходимых препаратов можно получить у специалистов ветеринарных клиник.

Проект «Казань – город без брошенных животных» реализуется в столице с 2020 года. В его рамках проводятся бесплатная вакцинация и чипирование животных, строятся приюты и площадки для выгула, реализуются образовательные и просветительские проекты.

Так, благодаря проекту, количество обращений на отлов бездомных животных сократилось в 1,3 раза. Число укусов бездомными животными уменьшилось на 20%.