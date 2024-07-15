В Казани пройдет фестиваль «Дни Белого Цветка» с благотворительной ярмаркой

В Казани 20 и 21 июля состоится ежегодный фестиваль «Дни Белого Цветка». Горожан ждут мастер-классы по созданию цветов своими руками, благотворительная ярмарка, праздничный концерт и выставка. Принять участие в них могут все желающие.

Завершится фестиваль трогательной акцией по обмену белых цветов на пожертвования, которые будут переданы нуждающимся семьям для подготовки детей к новому учебному году.

Расписание мастер-классов:

17 и 20 июля – пространство АНО «Милосердие Казань» (ул.Карла Маркса, 9/15 пом.5)

18 июля – храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул.Сабан, 1б)

19 июля – музей Казанской епархии (ул.Большая Красная, 5)

21 июля – территория Богородицкого монастыря (ул.Большая Красная, 5)

Итоговое мероприятие с праздничной литургией, уличной трапезой, фотозоной, концертом и выставкой состоится 21 июля. Днем ранее, 20 июля, благотворительная ярмарка.

Прием вещей проходит в гуманитарном центре «Милосердие Казань» и у лавки при входе в Казанский Богородицкий монастырь.