В Казани пройдет фестиваль «Выходные для будущего»

С 6 по 8 сентября в столице Татарстана состоится фестиваль «Выходные для будущего», посвященный теме устойчивого развития. Организаторы мероприятия стремятся привлечь внимание жителей республики к вопросам экологии и бережного отношения к окружающей среде.

В рамках фестиваля пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные различным аспектам устойчивого развития. Представители городских сообществ и бизнеса обсудят лучшие практики развития Татарстана как устойчивого региона.

В программе фестиваля – мастер-классы по изготовлению вещей из переработанных материалов, лекции о финансовой грамотности и устойчивых коммуникациях, а также командные соревнования для молодежи и семей.