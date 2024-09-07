В Казани пройдет фестиваль «Выходные для будущего»

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Город
7 сентября 2024  12:10
Автор:
Эндже Гарафиева

С 6 по 8 сентября в столице Татарстана состоится фестиваль «Выходные для будущего», посвященный теме устойчивого развития. Организаторы мероприятия стремятся привлечь внимание жителей республики к вопросам экологии и бережного отношения к окружающей среде.

В рамках фестиваля пройдут лекции, дискуссии и мастер-классы, посвященные различным аспектам устойчивого развития. Представители городских сообществ и бизнеса обсудят лучшие практики развития Татарстана как устойчивого региона.

В программе фестиваля – мастер-классы по изготовлению вещей из переработанных материалов, лекции о финансовой грамотности и устойчивых коммуникациях, а также командные соревнования для молодежи и семей.

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