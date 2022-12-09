В Казани пройдет форум-выставка, посвященная развитию беспилотных авиационных систем

В Казани с 13 до 16 декабря на площадке пространства «Точка кипения» состоится форум-выставка «Первый Беспилотный». Она развитию беспилотных авиационных систем (БАС).

Среди тематических разделов экспозиции: сферы применения беспилотных летательных аппаратов в настоящем и будущем, сквозные технологии, защита от беспилотников и так далее.

Деловая программа Форум-выставки пройдет 13-14 декабря. Участие примут

представители Минцифры РТ , Минпромторга РТ, Минобразования РТ и другие.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане запретили использование беспилотников. Указ подписал Рустам Минниханов.Тем не менее, есть и исключения.