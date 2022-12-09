 В Казани пройдет форум-выставка, посвященная развитию беспилотных авиационных систем
news_header_top_970_100

В Казани пройдет форум-выставка, посвященная развитию беспилотных авиационных систем

Форум продлится с 13 по 16 декабря.

Город
9 декабря 2022  17:52
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с 13 до 16 декабря на площадке пространства «Точка кипения» состоится форум-выставка «Первый Беспилотный». Она развитию беспилотных авиационных систем (БАС). 

Среди тематических разделов экспозиции: сферы применения беспилотных летательных аппаратов в настоящем и будущем, сквозные технологии, защита от беспилотников и так далее. 

Деловая программа Форум-выставки пройдет 13-14 декабря. Участие примут 
представители Минцифры РТ , Минпромторга РТ, Минобразования РТ и другие.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане запретили использование беспилотников. Указ подписал Рустам Минниханов.Тем не менее, есть и исключения.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцы, ставшие Героями России в спецоперации: кто они?
Татарстанцы, ставшие Героями России в спецоперации: кто они?
Замглаву Минстроя РТ назначили на новую должность
В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования
В Казани пройдет форум-выставка, посвященная развитию беспилотных авиационных систем
В Казани образовались 9-балльные пробки
В Татарстане на зарплаты медикам в 2023 году выделят 142 млн рублей
В Казани за четверг задержали 3 пьяных водителей
В Татарстане продолжает дорожать дизельное топливо