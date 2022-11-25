В Татарстане запретили использование беспилотников

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, запрещающий использовать беспилотники на территории республики. Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в 2023 году органы госвласти Татарстана не смогут нанять новых сотрудников, согласно статье 15 закона о бюджете республики на следующий год.

Тем не менее, есть и исключения. Число чиновников можно увеличить при «наделении органов государственной власти Республики Татарстан, государственных казенных учреждений Республики Татарстан новыми функциями и полномочиями».