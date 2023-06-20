 В Казани пройдет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»
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В Казани пройдет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля.

Город
20 июня 2023  09:27
Автор:
Эдуард Салихов

Телеканал RT проведет первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» в семи городах России, в том числе в Казани. 

Фестиваль откроется в Краснодаре 12 июля премьерной картиной  Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла «Военкоры» — о работе российских журналистов на передовой. В Казань фестиваль придет также в июле, точная дата пока неизвестна. 

В разных городах будут показаны лучшие фильмы, которые были на кинофестивале в Москве. Среди них: первая часть цикла «Военкоры», «Призраки. Солдаты забытой войны» и «Культурный фронт». 

«Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным — своей жизнью — ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе», — заявила руководитель документального вещания RT и генпродюсер фестиваля Екатерина Яковлева. 

Кроме того, на фестивале будут представлены новые работы документалистов, и в каждом городе будут проводиться встречи с авторами и героями фильмов, лекции и мастер-классы. Подробнее о программе и регистрации — на сайте фестиваля.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани День молодежи ознаменуется фестивалем азиатской культуры «Первые. Восточный код». В программе мероприятия — творческие мастер-классы, посвященные восточным культурам России и мира, командные соревнования для детей 7-17 лет по K-pop культуре, а также мастер-класс по созданию и запуску воздушных змеев.

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