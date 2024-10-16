В Казани пройдет необычный концерт-рейв

В Казани завтра пройдет концерт-рейв, который подготовлен в рамках проекта Synesthesia Lab. В мероприятии будет участвовать композитор, продюсер, создатель и участник поп-группы «Гости из будущего» и музыкального проекта Zventa Sventana Юрий Усачев.

Планируется выступление музыкантов академической, электронной и поп-музыки. Они исполнят оркестровые версии треков Юрия Усачева из альбома Secret box.

- Юрий Усачев известен в музыкальных кругах, - отметил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» идейный вдохновитель проекта, композитор и дирижер Роман Пархоменко. - У него большое количество экспериментальной музыки и много рейвов. Захотелось сделать что-то новое. Получился такой экспериментальный рейв-проект.

Усачев в свою очередь сообщил, что ему приятно участвовать в этом проекте. Кроме того, супруга артиста Тина Кузнецова, известная певица, родилась в Казани.

18 октября пройдет паблик-ток, посвященный проекту SYNTHesia. Спикерами выступят Юрий Усачев, Роман Пархоменко, Владимир Жалнин. Затем в четыре часа дня запланирован премьерный показ документального фильма «Композитор София Губайдулина. Диалог: Я и Ты», созданного творческой группой Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

Отметим, что Synesthesia Lab — совместный проект Центра современной музыки Софии Губайдулиной и Союза композиторов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках фестиваля «Звучащий дом Софии».