В Казани пройдет первый инклюзивный бал, в котором может участвовать каждый желающий. Набор участников объявила творческая инклюзивная студия «Э-моция».

Федеральный проект «Инклюзивные балы России» ежегодно проводят мероприятия в нескольких регионах страны. В этом году Татарстан тоже присоединится к этому событию.

Участником бала может стать любой желающий старше 14 лет, до 25 сентября заполнивший анкету и прошедший отбор.Инвалидность не является препятствием. Бесплатные занятия по историческим бальным танцам будут проходить 2 раза в неделю в течении октября-ноября.

Сам бал состоится 2 декабря 2022 года в Казанской Ратуше при поддержке Министерства культуры РТ и АНО «Добрая Казань». Для участия необходимо заполнить анкету.

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