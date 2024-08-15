В Казани пройдет семейный праздник «Рожай, Казань!»

В эту субботу, 17 августа, на большой поляне в парке им. Горького пройдет семейный праздник «Рожай, Казань!»

Организатор этого некоммерческого социального проекта - Отделение Социального фонда РФ по Республике Татарстан.

Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по Республике Татарстан

- На праздник «Рожай, Казань!», который мы проводим с 2016 года, приглашаем семьи казанцев и гостей столицы республики в полном составе и хорошем настроении. На праздничной поляне вы сможете не только отдохнуть, но и получить массу полезной информации от детских врачей и психологов, а также от специалистов Отделения СФР по вопросам материнского капитала и другим социальным выплатам семьям с детьми, - рассказал глава Отделения Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Семейный праздник начнется в 12 часов. Всех гостей ждут увлекательные мастер-классы, биоэнергетические упражнения, художественная роспись по дереву и пряникам, фотографирование с любимыми персонажами мультфильмов, веселые аниматоры и развлечения для любителей аэрохоккея, настольного футбола, выступление зажигательной вокально-инструментальной группы «Трио-Тон», сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда РФ по РТ. Кульминацией праздника станет съемка видеоклипа, в котором смогут принять участие все желающие участники мероприятия.