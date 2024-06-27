В Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка

В субботу, 29 июня, в день отдания праздника Пятидесятницы, Казань приглашает горожан и гостей столицы на яркое и душевное событие – Воскресенско-Тихоновскую благотворительную ярмарку.

Праздник на территории Воскресенского Новоиерусалимского подворья (Оренбургский тракт, 48б) начнется в 8:30 с божественной литургии. В 12:00 стартует насыщенная праздничная программа,в которую включены торжественное освящение водосвятной часовни «Колодец Иакова», открытие Центра грузинской духовной культуры и концерт.

Также состоятся мастер-классы, игры, экскурсии, аттракционы, ремесленные мастерские и картинные выставки.

Все желающие смогут приобрести продукцию на ярмарке и принять участие в лотерее. Все собранные средства будут направлены на поддержку социальных проектов Новоиерусалимского прихода.