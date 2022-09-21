В Казани «Кросс нации-2022» соберет более 18 тыс. участников

В Казани пройдет всероссийский день бега «Кросс нации-2022». Соревнования состоятся 24 сентября в парке «Урам». Об этом сообщил Альберт Салихов, председатель Комитета физической культуры и спорта Казани.

В программе «Кросса нации» предусмотрено восемь забегов. Работа комиссии начнется в 9 утра, а завершится мероприятие в 12:30. Первыми на старт выйдут дети 2012 года рождения и младше. Также в этом году на дистанции в 1 км будут определять "самый быстрый» жилой комплекс Казани.

«Еще одним новшеством является «Старт руководителей» и «Благотворительный старт». В нем может поучаствовать каждый желающий, он запланирован на 12:00. Самый массовый забег состоится в 12:15 на дисстанцию три км. В нем будут участвовать школьники, студенты, ветераны спорта, профессиональные спортсмены и любители бега. Помимо этого, будут забеги среди слепых спортсменов. Всего на мероприятии ожидается более 18 тыс. участников, мандатная комиссия раздала уже 80% номеров, тем более погода будет теплая, солнечная», – сказал спикер.

Для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, нужно прийти в пресс-центр Центрального стадиона и предоствить комиссии медицинский допуск на участие в соревнованиях, документ, удостоверяющий личность участника. Последний день работы комиссии – 23 сентября, до 19:00.