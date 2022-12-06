 В Казани пройдет всероссийский форум «Города трудовой доблести»
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В Казани пройдет всероссийский форум «Города трудовой доблести»

Мероприятие объединит участников из 13 регионов страны.

Город
6 декабря 2022  19:10
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани с 12 по 14 декабря пройдет Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». Мероприятие объединит участников из 13 регионов страны, заявили в пресс-службе мэрии. 

Форум начнется с открытия выставки в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма. На ней представят фотографии, посвященные разным предприятиям и людям. После этого на форуме участники расскажут о своих городах трудовой доблести, сообщил председатель совета Союза молодежи предприятий и организаций РТ Айдар Сагетдинов.

Самых активных участников форума наградят на торжественном закрытии мероприятия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани открылся в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия. Рустам Минниханов, открывая его, подчеркнул важность Татарстана в сохранении нравственных ценностей.

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