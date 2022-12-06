В Казани пройдет всероссийский форум «Города трудовой доблести»

В Казани с 12 по 14 декабря пройдет Всероссийский молодежный патриотический форум «Города трудовой доблести». Мероприятие объединит участников из 13 регионов страны, заявили в пресс-службе мэрии.

Форум начнется с открытия выставки в Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма. На ней представят фотографии, посвященные разным предприятиям и людям. После этого на форуме участники расскажут о своих городах трудовой доблести, сообщил председатель совета Союза молодежи предприятий и организаций РТ Айдар Сагетдинов.

Самых активных участников форума наградят на торжественном закрытии мероприятия.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани открылся в честь 50-летия Конвенции об охране всемирного наследия. Рустам Минниханов, открывая его, подчеркнул важность Татарстана в сохранении нравственных ценностей.