В Казани пройдет Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло»

В Казани пройдет ХIV Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». В афишу фестиваля вошли 19 спектаклей, которые представят 15 театральных коллективов.

Спектакли покажут с 5 по 11 декабря на восьми театральных площадках, шесть из которых в Казани: Татарский государственный театр имени Г. Камала, театр драмы и комедии им. К. Тинчурина, Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Г. Кариева, ТЮЗ, театр кукол «Экият», театральная резиденция «Особняк Демидова». А 11 декабря ожидаются выездные спектакли в Набережночелнинский драматический театр им. А.Гилязова и Альметьевский драматический театр.

В этом году наряду с театрами Татарстана, в фестивале примут участие и коллективы из Санкт-Петербурга, Владимира и Челябинска. Также повысился возраст участников – теперь участие могут принимать режиссеры до 40 лет.

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