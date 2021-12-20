В Казани пройдет Второй республиканский форум «МКМ: Молодежь Культура Менеджмент», который направлен на развитие Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» в республике. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

Мероприятие объединяет деятелей культуры России и федеральных экспертов по социальному проектированию, менеджменту и организации мероприятий.

В программе форума запланированы лекции про развитие личного бренда от арт-менеджер Зои Рутер, про опыт монетизации творческих проектов поделится разработчик интеллектуальных игр, автор и создатель игры «КИНОquiz» Юлия Глухоедова и мастер-классом по взаимодействию с учреждениями культуры выступит директор культурного центра «Марьина роща» Виталий Фединский.

Также пройдет благотворительный концерт в доме ветеранов, отмечают организаторы.

Мероприятия состоятся с 21 по 24 декабря в молодежном центре «Волга».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в «Экияте» пройдет новогодний праздник на татарском языке.