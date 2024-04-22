В Казани пройдут 130 мероприятий, приуроченных к 9 мая

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Город
22 апреля 2024  12:50
Автор:
Эндже Гарафиева

79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Казани встретят проведением 130 мероприятий, в рамках которых с праздником поздравят ветеранов войны, казанцев и гостей города.

8 мая по улицам Казани проедет колонна исторической военной техники. В каждом дворе, где проживают ветераны, выступят агитбригады, исполнят вальсы и проведут концерты. В этот же день запланирован митинг в ДК имени Саид-Галеева у памятников жителям блокадного Ленинграда. 1 мая в городе возложат цветы к стеле «Казань – город трудовой доблести».

4 мая в ЖК «Светлая долина» состоится мероприятие «Дорога к Победе» – это музей под открытым небом в сопровождении концертной программы, полевой кухни и мастер-классами.

Горожан приглашают присоединиться к ежегодным флешмобам «Поем двором» и «Окна Победы», а также акциям «Сад памяти» и «Диктант Победы».

29 апреля в центре «Патриот» состоится молодежная спартакиада по военно-прикладным видам спорта.

Прямо сейчас вне очереди 3,2 тысячам ветеранов могут провести операции на улучшение зрения и слуха, а также протезирование зубов – это будет решать врач после прохождения диспансеризации.

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