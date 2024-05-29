В Казани пройдут Дни культуры Турции в Татарстане

Программа будет состоять из театральных представлений, кинопоказов и гастрономических мероприятий.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал генеральный консул Турецкой Республики в Казани Угур Йылмаз. Итак, в театре им. Г.Камала в рамках VIII международного образовательного форума «Науруз», который пройдет в столице Татарстана с 27 мая по 1 июня, будут представлены два спектакля турецких артистов. 27 мая в 19.00 можно будет посмотреть спектакль «Убийство Гонзаго» (16+) от Турецкого государственного театра (Анкара).

Спектакль создан в сотрудничестве с театром им. Г.Камала. Режиссером выступил Фарид Бикчантаев. 29 мая в 19.00 пройдет церемония «Сема» от Ансамбля кружащихся дервишей из города Конья (6+).

- Давно планировали сделать это мероприятие, - сказал Угур Йылмаз. - Первый день начнется с постановки «Убийство Гонзаго». В прошлом году в столице Турции впервые его показали. Сценарий спектакля написал болгарский драматург Недялко Йорданов.

По поводу второго спектакля генконсул сообщил, что кружащихся дервишей можно увидеть по всей Турции и они вызывают неизменный интерес у туристов.

С 3 по 7 июня в кинотеатре «Мир» начнутся Дни турецкого кино. В программе - картины «Наш чемпион», «Сон бабочки», «Между двумя закатами», ретрофильм «Красная косынка» по произведению Чингиза Айтматова и документальная лента «Королева Лир». Все ленты без возрастных ограничений, отметил Угур Йылмаз, добавив, что они о мире, дружбе, взаимопонимании между людьми.

4 июня в Присутственных местах Казанского кремля состоится презентация культуры турецкого чаепития (0+).

Угур Йылмаз отметил, что большая часть программы Дней культуры Турции в Татарстане будет отведена презентации турецкой кухни. Повара из Турции проведут мастер-классы по приготовлению десертов. На открытом воздухе планируется приготовление большого донера, гезлеме, долмы, турецкого плова, различных видов мяса, балык экмек и сармы из виноградных листьев.