 В Казани пройдут профессиональные бои Road to TATFIGHT
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В Казани пройдут профессиональные бои Road to TATFIGHT

Поединок состоится без зрителей в режиме онлайн.

Город
22 декабря 2021  22:18
Автор:
Карина Кострулева

Во Дворце единоборств «Ак Барс» 24 декабря в режиме онлайн состоится турнир Road to TATFIGHT Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ». Об этом сообщил генеральный директор лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков.

«Дорога в международный профессиональный спорт для татарстанских единоборцев традиционно проходит через турниры лиги «ТАТФАЙТ». На этот раз мы увидим новую плеяду перспективных бойцов из родной республики», – отметил Даренков.

По его словам, из-за пандемии произошла смена площадки проведения турнира. 

«Был упрощен формат проведения и допуск на мероприятие будет ограничен, но все смогут увидеть в прямом эфире», – отметил спикер. 

 Турнир можно будет посмотреть онлайн по ссылке

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