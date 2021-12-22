В Казани пройдут профессиональные бои Road to TATFIGHT

Во Дворце единоборств «Ак Барс» 24 декабря в режиме онлайн состоится турнир Road to TATFIGHT Международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ». Об этом сообщил генеральный директор лиги «ТАТФАЙТ» Александр Даренков.

«Дорога в международный профессиональный спорт для татарстанских единоборцев традиционно проходит через турниры лиги «ТАТФАЙТ». На этот раз мы увидим новую плеяду перспективных бойцов из родной республики», – отметил Даренков.

По его словам, из-за пандемии произошла смена площадки проведения турнира.

«Был упрощен формат проведения и допуск на мероприятие будет ограничен, но все смогут увидеть в прямом эфире», – отметил спикер.

Турнир можно будет посмотреть онлайн по ссылке.