В Казани на улице Баумана произошел пожар в кафе «Хочу и Буду»

В Казани в кафе «Хочу и буду» на улице Баумана, 52 произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

«Происходило горение жировых отложений в вытяжке в помещении кухни, создалось задымление», — сообщили в МЧС.

Пожарным удалось успешно ликвидировать возгорание на площади два квадратных метра. До прибытия пожарные из здания самостоятельно вышли 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани из-за пожара на лестничной клетке эвакуировали восемь человек. Из семи квартир эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка.