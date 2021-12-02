 В Казани на улице Баумана произошел пожар в кафе «Хочу и Буду»
news_header_top_970_100

В Казани на улице Баумана произошел пожар в кафе «Хочу и Буду»

Погибших и пострадавших нет.

Город
2 декабря 2021  18:52
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани в кафе «Хочу и буду» на улице Баумана, 52 произошло возгорание. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

«Происходило горение жировых отложений в вытяжке в помещении кухни, создалось задымление», — сообщили в МЧС.

Пожарным удалось успешно ликвидировать возгорание на площади два квадратных метра. До прибытия пожарные из здания самостоятельно вышли 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани из-за пожара на лестничной клетке эвакуировали восемь человек. Из семи квартир эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка.

Новости
В казанском зоопарке появилась новая горилла
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Чужую посуду они боятся, а секс без презерватива нет: почему диагноз ВИЧ все чаще ставят зрелым людям
Роспотребнадзор рассказал о новых мерах профилактики из-за появления штамма омикрон
Секта «Союз ССР» подала заявку на новый митинг по отмене QR-кодов в Казани
Казанский зоопарк признали лучшим проектом отдыха и туризма на международном конкурсе
В Татарстане за сутки выявили 234 новых случая заражения ковидом
Глава минздрава РТ заявил о сворачивании ковидных коек
В Татарстане за сутки ковидом заразились 234 человека