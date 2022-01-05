 В Казани произошел хлопок паров самогонного аппарата — хозяин квартиры получил ожоги
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В Казани произошел хлопок паров самогонного аппарата — хозяин квартиры получил ожоги

Из-за сильного взрыва выбило стекло окна в одной из комнат.

Республика
5 января 2022  18:16
Автор:
Роза Габитова

В Казани произошел хлопок паров самогонного аппарата, из-за которого хозяин квартиры 1985 года рождения получил ожоги. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану. 

Сообщение о хлопке на улице Назарбаева поступило сегодня в 15.45. На место происшествия выехали пожарные, где обнаружили, что в одной из комнат на пятом этаже выбито стекло. Дыма и огня не было, отмечают в министерстве.

Также в комнатах повреждены перегородки. Газовое оборудование было в исправном состоянии.

Мужчину с ожогами ног забрали в Республиканскую клиническую больницу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане взорвался газовый котел в частном доме.

 

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