 В Казани произошло возгорание в нежилом частном доме
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В Казани произошло возгорание в нежилом частном доме

Есть угроза распространения огня на соседние строения. 

Город
25 декабря 2021  13:24
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани произошел пожар частного двухэтажного дома и надворных построек по улице Кооперативная. Со слов соседей, никто в доме не проживает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Силы гарнизона работают по рангу пожара 1БИС (подтверждено сообщение о пожаре). Сейчас на месте действуют три ствола «Б» и три звена газодымозащитников пожарной охраны. 

В пресс-службе МЧС уточнили, что есть угроза распространения огня на соседние строения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана при пожаре в пятиэтажке по улице Королева мужчина получил ожоги ног. От госпитализации пострадавший отказался.

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