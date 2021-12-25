В Казани произошло возгорание в нежилом частном доме

В Казани произошел пожар частного двухэтажного дома и надворных построек по улице Кооперативная. Со слов соседей, никто в доме не проживает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Силы гарнизона работают по рангу пожара 1БИС (подтверждено сообщение о пожаре). Сейчас на месте действуют три ствола «Б» и три звена газодымозащитников пожарной охраны.

В пресс-службе МЧС уточнили, что есть угроза распространения огня на соседние строения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана при пожаре в пятиэтажке по улице Королева мужчина получил ожоги ног. От госпитализации пострадавший отказался.