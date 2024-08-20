В Казани прокуратура помогла участнику СВО снять арест со счетов

Прокуратура Советского района Казани восстановила права участника СВО, столкнувшегося с незаконными действиями судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

43-летний военнослужащий обратился в прокуратуру с жалобой на арест своих банковских счетов. Оказалось, что из-за долгов по кредитам приставы заблокировали его счета, что препятствовало получению выплат.

Несмотря на то, что закон предусматривает приостановку исполнительных производств для участников СВО, самостоятельные обращения мужчины в службу судебных приставов не дали результатов.

После вмешательства прокуратуры права военнослужащего были восстановлены. Прокурор внес представление в адрес руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, в результате чего арест со счетов сняли, а исполнительные производства приостановили.