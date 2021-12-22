 В Казани пропали десять самолетов Т-500 дочерней компании «Ростеха»
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В Казани пропали десять самолетов Т-500 дочерней компании «Ростеха»

Пропажу обнаружили 13 декабря.

Город
22 декабря 2021  14:44
Автор:
Ольга Ильина

Представители дочерней компании госкорпорации «Ростех» — «Технология» обнаружили пропажу десяти самолетов Т-500 в Казани, которые когда-то заказали у компании «Мвен». Об этом сообщают ТАСС, цитируя первого замглавы «Технологии» Алексея Будыкина.

«Десять самолетов Т-500, заказанные «Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» имени Ромашина у «Фирмы Мвен», пропали», - подчеркнул Будыкин.

Пропажу обнаружили 13 декабря. Один самолет был выставочный. Остальные девять приставы оценили в 90 млн рублей. Кроме того, эти девять самолетов должны были быть на территориальном участке Казанского авиазавода имени Горбунова.

Представители «Технологии» обратились в правоохранительные органы, написав заявление о розыске самолетов.

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