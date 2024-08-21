В Казани прошел флешмоб «Живой триколор» ко Дню Государственного флага России

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Город
21 августа 2024  17:06
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Сегодня татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи организовало уникальный флешмоб, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ. Мероприятие прошло на Площади Тысячелетия в Казани, где молодогвардейцы, студенты и активисты общественных организаций РТ собрались, чтобы изобразить «живой» триколор РФ.

Участники акции выстроились в форме российского триколора, который является символом национальной идентичности и патриотизма.

В качестве спикеров на мероприятии выступили министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и ветеран СВО Альфред Хайбуллин

 Фото автора

«Это уже добрая традиция собраться вместе и еще раз подчеркнуть значимость этого праздника, — отметил Ринат Садыков. — Важно не только отмечать День Государственного флага, но и подтверждать свою преданность и любовь к Родине. Мы продолжаем стоять на защите наших традиционных ценностей — как в республике, так и по всей России. Каждый из нас вносит свою лепту в общее дело, укрепляя связи между поколениями».

 

 

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В Казани прошел флешмоб «Живой триколор» ко Дню Государственного флага России
В Казани прошел флешмоб «Живой триколор» ко Дню Государственного флага России
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