В Казани прошел флешмоб «Живой триколор» ко Дню Государственного флага России

Сегодня татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» совместно с комитетом по делам детей и молодежи организовало уникальный флешмоб, приуроченный ко Дню Государственного флага РФ. Мероприятие прошло на Площади Тысячелетия в Казани, где молодогвардейцы, студенты и активисты общественных организаций РТ собрались, чтобы изобразить «живой» триколор РФ.



Участники акции выстроились в форме российского триколора, который является символом национальной идентичности и патриотизма.



В качестве спикеров на мероприятии выступили министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и ветеран СВО Альфред Хайбуллин.

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