В Казани прошел II этап соревнований «Кубок СВОих»

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Город
8 мая 2025  20:39
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня в Казани в спорткомплексе «Олимпиец» прошел II этап соревнований по плаванию «Кубок СВОих». В мероприятии участвовали бойцы СВО и ветераны боевых действий, сообщается в пресс-релизе министерства спорта РТ. Всего собралось более сотни атлетов из 16 регионов России. Татарстан представляли 25 человек.

-  Для нас большая честь и гордость принимать эти соревнования сегодня здесь, потому что вы являетесь
большим примером для нас, - обратился к участникам заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев. - Ваша доблесть, ваши подвиги – большой пример для всего населения и, прежде всего, для детей и молодежи.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина отметила, что
«Кубок СВОих» – это не просто спортивное соревнование, а важный этап реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения.

 Еще в этот день для участников выступила вокально-инструментальная группа «ДОБРОБАТ», в состав которой входят бойцы СВО Иван Хомяков, Павел Шишкин и Никита Мусин.

Отметим, что организаторами II этапа «Кубка СВОих» является Государственный фонд «Защитники Отечества», Фонд «Наш спорт», АНО «Школа развития плавания и гидрореабилитации «Волна за волной», правительство РТ при поддержке министерства спорта РФ, министерства спорта РТ, а также заслуженный мастер спорта РФ по плаванию, чемпион и рекордсмен мира и Европы, чемпион России Андрей Арбузов.

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